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общество

Прокуратура через суд требует принять меры к предотвращению обрушения берега Новосибирского водохранилища

Фото: Прокуратура НСО

Собственник садового участка в СНТ «Шуманка» рассказал об опасности лично Александру Бучману.

Прокуратура требует через суд меры для предотвращения обрушения берега Новосибирского водохранилища. Об этом сообщил собственник участка СНТ «Шуманка», который рассказал о риске прокурору Александру Бучману.

Природоохранная прокуратура провела проверку. Обрушение берега фиксируется ежегодно, но Верхне-Обское водное управление не принимало мер, денежные средства не выделялись. В связи с этим подан иск в суд. Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал ответственную сторону принять меры.

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.

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Дарья Лапина
Журналист

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