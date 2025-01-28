Путинские военные сборы-2025 – экспертные ответы на все вопросы

16 января нового года глава нашего государства Владимир Путин подписал указ №18 об очередном призыве граждан РФ на военные сборы. Действие документа распространяется на россиян, находящихся в запасе.

Зачем проводят военные сборы?

Задачи военных сборов вращаются вокруг темы перехода страны с мирного на военное положение: подготовка военкоматов и запасников к мобилизации и к действиям в условиях военного положения и военного времени.

Отправят ли запасников на СВО?

Статья 54 ФЗ № 53 «Об обороне» гарантирует, что запасников не отправят воевать на Украину или в Курскую область. На сборах будет проведена лишь проверка боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов в военному времени.

Возраст для военных сборов

1. Рядовые солдаты, отслужившие срочную службу – до 40 лет.

2. Не служившие – до 50 лет.

3. Все прочие – до 55 лет.

4. Младшие офицеры – от 50 до 60 лет.

5. Майоры, капитаны и подполковники – от 55 до 65 лет.

6. Полковники – от 60 до 65 лет.

7. Высшие офицеры – от 65 до 70 лет.

Кто не подлежит призыву на военные сборы?

- женщины;

- госслужащие (бронь);

- сотрудники силовых структур (Росгвардия, МЧС, Следком и т.п.);

- гражданский персонал российской армии;

- летно-технический состав аиватранспорта, железнодорожники;

- плавсостав судов морского и речного флота;

- сельхозработники, занятые на посевных и уборочных работах;

- педагоги;

- студенты;

- многодетные родители (от трёх детей);

- граждане, пребывающие за пределами России;

- россияне, на иждивении которых находятся инвалиды;

- подозреваемые, подсудимые и заключённые;

- сенаторы, депутаты, должностные лица госструктур;

- прошедшие альтернативную гражданскую службу.

Длительность военных сборов

От двух до 12 месяцев и не чаще одного раза в три года (за исключением резервистов).

Когда начнутся сборы в 2025 году?

Дата начала сборов-2025 пока неизвестна, но её устанавливают в короткие сроки после указа президента РФ (обнародован 16 января 2025 года).

Как оповестят?

Повесткой для сверки данных.

Как будут платить запасникам на сборах?

Средний заработок или стипендии на время военных сборов сохраняется. Также предоставляется паёк и форма, командировочные на проезд от военкомата до места проведения сборов и обратно.

Как накажут за уклонение от сборов?

Административный штраф по статье 21.5 КоАП от 10 до 30 тысяч рублей.

Причины для неявки на сборы?

· Заболевания и травмы, связанные с утратой трудоспособности.

· Тяжелое состояние прямых родственников и ил участие в их похоронах.

· Форсмажерные обстоятельства.

Обо всех причинах, изменениях личных данных, сообщение о выезде за пределы РФ необходимо сообщить до начал сборов и подтвердить их документально.