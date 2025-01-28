Пять млрд рублей выделят на жилье для сирот в Новосибирской области в 2025 году

В 2025 году правительство Новосибирской области выделит 5 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот.

Это позволит обеспечить квартирами около 1 тыс. сирот, проживающих в регионе. Об этом сообщает пресс-центр регионального правительства.

Вопросы обеспечения жильем сирот обсуждались на пресс-конференции в администрации области 28 января. Замминистра труда и соцразвития региона Евгения Марущак отметила, что с каждым годом объем средств, выделяемых на эти цели, увеличивается. В 2024 году финансирование составило 4,3 млрд рублей, а в 2023 году — 3,7 млрд рублей.

Кроме того, эффективной мерой поддержки является жилищный сертификат, который позволяет сиротам, достигшим 21 года, самостоятельно выбрать квартиру и приобрести её в собственность. Для этого они могут использовать личные или кредитные средства, а также материнский капитал.

В 2024 году более 1180 человек воспользовались сертификатом.