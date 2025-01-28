82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 14:45
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 14:45
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
сегодня 12:25
общество

Режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома

Фото: 2ГИС

В Новосибирске введен режим повышенной готовности в связи с угрозой разрушения дома на улице Солидарности, 2.

Соответствующее решение было принято в рамках проекта постановления мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Уточняется, что двухэтажное здание, построенное в 1957 году, признано аварийным и будет включено в маневренный фонд муниципалитета. В районе также находятся еще три дома, построенные в период с 1944 по 1960 годы, которые тоже признаны аварийными.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства поручил усилить мониторинг технического состояния зданий в данном районе.

Напомним, что за 277 млн руб отремонтируют мост в Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в