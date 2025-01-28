Режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома

В Новосибирске введен режим повышенной готовности в связи с угрозой разрушения дома на улице Солидарности, 2.

Соответствующее решение было принято в рамках проекта постановления мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Уточняется, что двухэтажное здание, построенное в 1957 году, признано аварийным и будет включено в маневренный фонд муниципалитета. В районе также находятся еще три дома, построенные в период с 1944 по 1960 годы, которые тоже признаны аварийными.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства поручил усилить мониторинг технического состояния зданий в данном районе.

Напомним, что за 277 млн руб отремонтируют мост в Новосибирской области