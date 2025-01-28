«Ростелеком» и Правительство Иркутской области обсудили строительство инфраструктуры связи для малых сёл

В Иркутске состоялась рабочая встреча вице-президента, директора Новосибирского филиала «Ростелекома» Николая Зенина и губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Стороны обсудили дальнейшие планы по развитию цифровых проектов в области. Также в рамках мероприятия главе региона был представлен новый директор Иркутского филиала компании Роман Егоров.

Одним из ключевых стал вопрос строительства инфраструктуры связи в малонаселенных пунктах Иркутской области. Было отмечено, что в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства «Ростелеком» установил в 218 поселках коллективные точки доступа в Сеть, а в 79 — построил базовые станции 4G, обеспечив сельчан доступом к мобильной голосовой связи и скоростному интернету.

Глава региона предложил рассмотреть возможность расширения покрытия сотовой связью малых сёл в том числе и за счет региональной программы. В прошлом году «Ростелеком» уже построил базовую станцию в поселке Октябрьский-2 Тулунского района за счет областного бюджета.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области: «Одной из приоритетных задач остаётся обеспечение малочисленных и отдалённых населённых пунктов Иркутской области услугами связи. Для достижения этой цели необходимо тесное сотрудничество Правительства Иркутской области, операторов связи и органов местного самоуправления. Совместно мы будем работать над тем, чтобы жители даже самых отдаленных уголков нашего региона имели доступ к современным цифровым технологиям и сервисам. Это позволит повысить качество жизни людей и открыть новые возможности для развития Приангарья».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»: «Наша компания обладает всеми необходимыми ресурсами для успешной реализации проектов, направленных на цифровую трансформацию регионов. Сегодня мы обсудили ключевые точки взаимодействия в сфере технологического развития Иркутской области. В первую очередь речь шла о продолжении строительства цифровой инфраструктуры для жителей сельских территорий».

Роман Егоров, директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы продолжим развитие инфраструктуры связи в регионе, а также сосредоточимся на реализации проектов по внедрению цифровых решений для развития экономики и социально-значимых сфер. Наши технологичные решения в первую очередь предназначены для повышения качества жизни людей».

Подводя итоги встречи, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководители “Ростелекома” достигли ряда договоренностей в реализации проектов по развитию инфраструктуры связи в сельских территориях, а также по цифровизации городской инфраструктуры и системы здравоохранения региона.

Реклама. ПАО Ростелеком ИНН 7707049388 erid: 2W5zFH2ssvQ