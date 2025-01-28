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общество

Следователи устанавливают причину пожара в Новосибирской области, где погибла пожилая пара

Фото: МЧС по НСО

Трагедия произошла в Венгеровском районе.

Следственно-оперативная группа выясняет причины возгорания в Венгеровском районе. Известно, что в 07:30 в селе Заречье на улице Новая вспыхнул пожар в частном двухквартирном доме. К моменту прибытия первых пожарных, одна часть дома была охвачена открытым огнем. В течение получаса пожарные смогли ограничить распространение огня на площади 104 квадратных метра, а полное тушение открытого пламени заняло еще столько же времени.

При разборе завалов и проливке сгоревших конструкций были обнаружены тела пожилой пары. Причины случившегося устанавливаются следственно-оперативной группой.

В тушении пожара участвовали 15 человек и 5 единиц техники.

Фото Следователи устанавливают причину пожара в Новосибирской области, где погибла пожилая пара 2

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.

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Дарья Лапина
Журналист

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