Соавтор трека «Сигма-бой» ответил на критику трека в Евросоюзе

Музыкальная композиция "Сигма-бой" (Sigma Boy), которую некоторые европейские политики обвинили в «пропаганде российских идей» и потребовали запретить, не содержит никаких политических подтекстов. Об этом заявил соавтор хита и отец одной из исполнительниц песни, Светланы Чертищевой (Бэтси), Михаил.

Он отметил, что в песню не закладывали никаких политических или идеологических смыслов, будь то патриархальные или матриархальные взгляды.

Чертищев пояснил, что целью создания трека было написать «легкую, современную историю о взаимоотношениях между мальчиками и девочками», которая могла бы стать вирусной в интернете.

Сначала композиция обрела популярность в России, а затем, как отмечает соавтор, один молодой человек из Германии «сделал тренд» в TikTok, что позволило песне распространиться и в Европе.

Председатель фракции партии Volt в Европарламенте, Нела Риль, предложила запретить песню, выразив мнение, что она продвигает «патриархальные и пророссийские взгляды», которые, по ее словам, негативно влияют на общество Европы.

"Сигма-бой" был записан российскими блогершами — 11-летней Бэтси и 12-летней Марией Янковской. Песня, выпущенная в октябре 2024 года, 15 января 2025 года вошла в топ-10 лучших танцевальных хитов чарта Billboard.