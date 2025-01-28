Суд удовлетворил требования о признании участника СВО из Новосибирской области безвестно отсутствующим

У бойца остались пятеро детей.

В апреле 2023 года муж заявительницы добровольно заключил контракт и уехал в Луганскую Народную Республику для участия в специальной военной операции. 23 июня 2023 года, после его невозвращения с задания, он был объявлен без вести пропавшим по распоряжению командира.

Чтобы получить пенсию по потере кормильца для несовершеннолетних детей, жена представила суду доказательства исчезновения мужа, включая справку, оформленную воинской частью. Суд признал его безвестно отсутствующим.

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.