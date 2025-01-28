«Такого не было 100 лет». Климатолог заявил об аномальной весне в Новосибирской области

В грядущем весеннем сезоне Новосибирская область станет свидетелем выдающегося климатического события.

Как утверждают специалисты в области метеорологии, нас ожидает необычайно тёплая весна, и даты проявления таких температур уже известны.

Учёные объясняют предстоящую жару изменениями атмосферных потоков, усиливающимися из-за текущих климатических трансформаций.

«Такое развитие событий может привести к долгим периодам жары, которые сильно отличаются от нормальных весенних условий. Средняя температура в марте-апреле будет на уровне +13 градусов, в мае – до +25. Таких аномалий не было лет сто", — заявил климатолог Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм.

Ожидается, что первая волна теплой погоды придёт уже в начале марта и продлится несколько недель, достигнув пика к середине апреля.

Необычайно высокая температура может сказаться на сельском хозяйстве, ускоряя таяние снега и раннее цветение растений. Однако также возрастёт опасность природных пожаров и других экстремальных погодных явлений, таких как засухи и суховеи, отметил климатолог.