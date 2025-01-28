В Академгородке реконструируют уличное освещение еще на трех улицах – сообщил мэр Максим Кудрявцев

В Академгородке продолжается реализация проекта модернизации системы уличного освещения. В прошлом году в проект вошли пять улиц, в этом году добавилось еще три. Один из объектов – проспект Строителей – уже введён в эксплуатацию. Как отметил мэр Максим Кудрявцев, в Академгородке освещение монтируется с соблюдением принципа «чистого неба».

«В прошлом году при поддержке губернатора Новосибирской области приступили к реализации целевой программы по комплексной замене системы наружного освещения улиц Академгородка. Изначально под реконструкцию попали пять ключевых объектов. Позже стало возможным добавить в этот список еще три улицы. В работе будет реализован принцип «чистого неба» – все кабели, в том числе сети операторов связи, будут проложены под землёй в специально построенной кабельной канализации», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

В 2024 году МБУ «ГЦОДД» заключило муниципальный контракт с подрядной организацией из Уфы ООО «Промлед-02» на модернизацию систем наружного освещения пяти объектов. В их число вошли проспекты Строителей, Морской, Университетский, улицы Терешковой и Пирогова.

В результате конкурсных процедур была понижена стоимость работ. На сэкономленные средства проведен второй конкурс на проведение работ на ул. Героев Труда, ул. Правды и Детском проезде.

По первому контракту завершение работ намечено на 31 августа 2025 года, по второму – на июль 2025 года.

«На сегодня на проспекте Строителей выполнены работы по установке опор, проложена кабельная канализация, подключено питание. 25 декабря эта линия освещения введена в работу. На 2025 год остаются работы по демонтажу старых опор и восстановлению газонов и тротуаров. На Морском проспекте выполнены земляные работы, установлено 100 опор, проложена канализация для размещения кабельных линий, установлены шкафы управления, ведутся пуско-наладочные работы. До конца февраля планируем включить эту линию в работу», – сообщил и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Валерий Жарков.

Также продолжаются работы на ул. Терешковой. Здесь заменены питающие кабели, установлено 27 опор, шкафы управления, выполняется монтаж питающих линии и светильников. На ул. Героев Труда установлено 37 опор, смонтировано 70 светильников. На Университетском проспекте планируется установить 40 композитных опор, а на ул. Пирогова – 36.

К концу августа 2025 года на восьми улицах планируется завершить работы по монтажу опор, светильников и включить освещение.

В дальнейшем модернизация линий наружного освещения ждёт и проспект Академика Лаврентьева. Её планируют выполнить после реконструкции проспекта. Сейчас ведутся проектные работы, которые завершатся в первом полугодии.

Сети наружного освещения на главных улицах Академгородка построены в 60-х годах и до 2010 года находились на балансе СО РАН. За это время светильники, опоры, кабельные и воздушные линии в значительной степени выработали свой ресурс.

После передачи сетей в муниципальную собственность их содержанием и ремонтом занималось МКУ «Горсвет», а впоследствии – МБУ «ГЦОДД». Их силами на нескольких улицах были заменены светильники на светодиодные и бетонные опоры на композитные. С 2024 года при поддержке губернатора Новосибирской области реализуется целевая программа по комплексной замене системы наружного освещения улиц Академгородка.