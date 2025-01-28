В Новосибирске образовались пробки в семь баллов

В Новосибирске образовались большие заторы.

Сегодня, 28 января, в Новосибирске зафиксированы пробки на уровне 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт».

Основные заторы наблюдаются в центре города, особенно на улице Гоголя, Красном проспекте и улице Писарева. На улице Гоголя произошло дорожно-транспортное происшествие, что усугубило ситуацию с движением.

Также затруднено движение на улице Ватутина.

Водителям рекомендуется учитывать сложные условия на дорогах и планировать свой маршрут с учетом возможных задержек.