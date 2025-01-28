В Новосибирске открылся первый государственный центр ВРТ

В Новосибирске открылся первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Он создан на базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции. До этого в Новосибирской области лечение бесплодия методом ЭКО по ОМС проводилось только в частных клиниках.

Готовность нового центра к работе 28 января проверил заместитель губернатора Константин Хальзов. Здание женской консультации было отремонтировано и оснащено современным оборудованием для проведения ЭКО, включая предимплантационное генетическое тестирование и криоконсервацию биоматериала и эмбрионов.

Также в центре установлены аппараты УЗИ, микроманипулятор, инвертированный микроскоп, ламинарный бокс и мультигазовые инкубаторы. Оборудованы операционная, процедурные и палаты для пациенток. В 2024 году в команду центра вошли четыре репродуктолога и два эмбриолога.

Центр предоставляет полный цикл услуг – от первичного обследования до решения проблемы. Диагностика и лечебные процедуры, включая ЭКО, проводятся по ОМС. В 2024 году планируется провести 300 процедур, однако мощности центра позволяют увеличить их количество до 1 500.