В Новосибирске при досмотре судебный пристав обнаружил необычный колющий предмет, замаскированный под ключ

Инцидент произошел в Калининском суде Новосибирска.

Ежедневно судебные приставы заверяют порядок в судах и тщательно проверяют входящих в здания граждан. Меры безопасности защищают судей, участников процессов и посетителей на 88 объектах в Новосибирской области.

В Калининском суде лейтенант внутренней службы Манетов заметил у гражданина колющий-режущий предмет среди ключей. «Я увидел лезвие в связке ключей, лежащих на столе. Объяснил, что колющие и режущие предметы в суд проносить нельзя», — сказал пристав. Гражданин выполнил требование, покинул здание и вернулся позже для передачи документа в канцелярию. Напоминаем, что за нарушения правил посещения судов и попытки провоза запрещенных предметов предусмотрена административная ответственность.

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.