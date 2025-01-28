В Новосибирске продавцы мороженого и вейпов стали лидерами по прибыли в прошлом году

В 2024 году малый бизнес в Новосибирской области продемонстрировал рост оборотов на 10%, а количество чеков на точку увеличилось на 5%, сообщили аналитики компании «Эвотор», которая занимается разработкой и производством контрольно-кассовой техники. Об этом пишет Infopro54.

Киоски с мороженым стали лидерами по темпам роста, увеличив обороты на 44%, а количество чеков — на 19%. Влияние инфляции отразилось на среднем чеке, который вырос на 21% и составил 236 рублей. Рост цен был вызван увеличением затрат на упаковку и зарплаты, а также подорожанием молока во второй половине года.

Обороты специализированных продуктовых магазинов выросли на 24%, а количество продаж — на 10%. Средний чек в этих точках увеличился на 12%, достигнув 413 рублей.

В 2024 году жители области также стали чаще покупать цветы: количество проданных букетов выросло на 10%, а средний чек увеличился на 10%, составив 1873 рубля. В результате, выручка цветочных магазинов увеличилась на 21%, что связано как с ростом спроса, так и с инфляционными процессами.

Популярность кофеен также продолжала расти: количество чеков в заведениях на вынос увеличилось на 21%, однако средний чек снизился на 2%, составив 298 рублей. Таким образом, средняя выручка кофеен выросла на 19% по сравнению с 2023 годом.

Обороты несетевых магазинов одежды увеличились на 18%, при этом количество продаж повысилось лишь на 5%. Средний чек вырос на 13%, достигнув 3939 рублей. Рынок одежды также показал интересный тренд — многие продавцы, работавшие на маркетплейсах, начали выходить в офлайн-розницу.

Киоски с готовой едой на вынос увеличили выручку на 17%, при этом количество продаж повысилось лишь на 4%. Средний чек в этом сегменте вырос на 13%, составив 336 рублей. Аналитики отмечают, что новосибирцы стали заказывать еду для повседневного потребления, а не только для праздников.

Салоны красоты показали рост выручки на 14%, количество услуг в чеках увеличилось на 12%. Однако средний чек поднялся всего на 2%, составив 1776 рублей. Популярность массажа в Новосибирске выросла вдвое за год, что также повлияло на этот сегмент.

Кондитерские магазины продемонстрировали рост выручки на 12%, а количество продаж увеличилось на 5%. Средний чек составил 462 рубля, что на 7% выше, чем в 2023 году.

Табачные лавки показали скромный рост — выручка увеличилась на 6%, а количество продаж — на 1%. Средний чек составил 481 рубль, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время магазины с вейпами и электронными сигаретами значительно нарастили выручку на 35%, а количество продаж — на 22%. Средний чек в этих магазинах составил 898 рублей, что на 11% выше, чем в 2023 году.