82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 января, 00:56
пробки
0/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 97.96 | eur 101.5
82.76% -1.2
сегодня
29 января, 00:56
пробки
0/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 97.96 | eur 101.5
вчера 23:00
общество

В Новосибирске раскрыли секрет трека «Сигма-бой»

Фото: скриншот из видео

В последние дни россияне обсуждают популярную песню «Сигма Бой», рассказывающую о любви девочки-подростка к недоступному молодому человеку.

Композиция стремительно завоевала популярность среди школьников и часто исполняется в классах. Об этом пишет Vn.ru.

Декан факультета психологии Ольга Андронникова отметила, что успех песни связан с удачным сочетанием музыки и текста, а также с привлекательным образом исполнительниц. По её словам, песня обладает ритмичностью и мелодичностью, что делает её особенно запоминающейся.

Семейный психолог Елена Мельникова добавила, что текст песни отражает смелость и решимость главной героини, что находит отклик у подростков. Эксперты считают, что популярность песни может вдохновить школьников на создание видеороликов и клипов, связанных с её сюжетом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в