В Новосибирске раскрыли секрет трека «Сигма-бой»

В последние дни россияне обсуждают популярную песню «Сигма Бой», рассказывающую о любви девочки-подростка к недоступному молодому человеку.

Композиция стремительно завоевала популярность среди школьников и часто исполняется в классах. Об этом пишет Vn.ru.

Декан факультета психологии Ольга Андронникова отметила, что успех песни связан с удачным сочетанием музыки и текста, а также с привлекательным образом исполнительниц. По её словам, песня обладает ритмичностью и мелодичностью, что делает её особенно запоминающейся.

Семейный психолог Елена Мельникова добавила, что текст песни отражает смелость и решимость главной героини, что находит отклик у подростков. Эксперты считают, что популярность песни может вдохновить школьников на создание видеороликов и клипов, связанных с её сюжетом.