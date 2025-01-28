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общество

В Новосибирске Роспотребнадзор заявил о ситуации с клещами после зимнего укуса в Томске

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили Сиб.фм, что в регионе зафиксированных случаев укусов клещей на данный момент нет.

Специалисты напоминают, что вакцинация против клещевого энцефалита остаётся важной мерой профилактики. Роспотребнадзор рекомендует начинать вакцинацию в осенне-зимний период, чтобы организм успел выработать достаточное количество антител. Завершить полный курс вакцинации необходимо как минимум за две недели до поездки в потенциально неблагополучные по клещам территории.

Жители Новосибирской области могут сделать прививку бесплатно в медицинских учреждениях по месту жительства после консультации с врачом.

«Вакцинацию против КВЭ проводят круглоголично в соответствии с медицинскими показаниями», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно о первом в 2025 году случае укуса клеща, зафиксированном 10 января в Томской области. Паукообразное присосалось к пятилетнему ребенку в селе Воронино. Специалисты связывают необычно раннюю активность клещей с аномально теплой зимой.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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