В Новосибирске в 2025 году выделят более 1 млрд рублей на ремонт дорог и 231 млн рублей -на ремонт тротуаров, сообщил мэр Максим Кудрявцев

Заключение контрактов на проведение ремонта дорог должно быть проведено максимально быстро – такую задачу поставил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании с руководителями подразделений и главами районных администраций.

«По итогам 2024 года профильный департамент хорошо справился с ремонтом дорог. В полном объеме выполнен проект «Безопасные качественные дороги» –комплексно отремонтировано 14 объектов общей протяженностью 19 километров. 23 объекта отремонтировано на средства, выделенные из областного бюджета, еще 37 – за счет бюджета города. В этом году на дорожный ремонт уже предусмотрен 1 млрд рублей. Поэтому ставлю задачу – своевременно провести все закупочные процедуры, чтобы после схода снега мы приступили к производству работ», – отметил мэр Кудрявцев.

В 2025 году на выполнение ремонта автомобильных дорог предусмотрен 1 млрд 113 млн рублей. «Из них более 800 млн – из бюджета города и почти 300 млн – из бюджета Новосибирской области», – доложил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев.

В ближайшие недели департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска планирует объявить конкурсные процедуры, чтобы, как подчеркнул вице-мэр, оперативно заключить контракты и обеспечить подрядчикам возможность в полном объеме подготовиться к производству работ.

В 2025 году планируется завершить ремонт на ул. Мира, а также комплексно отремонтировать еще 12 участков, в том числе: на ул. Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Есенина), проспекте Димитрова (от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка), ул. Ленина (от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали). Также будут отремонтированы ул. Объединения (от ул. Курчатова до ул. Богдана Хмельницкого), ул. Пихтовая (на участке от дома № 83 до ул. Ласточкина), ул. Гурьевская (от ул. Кирова до ул. Зыряновской), ул. Зеленая Горка (от ул. Экваторной до Садового проезда). Полностью отремонтируют Северный проезд, улицы Тружеников, Техническую, Больничную, Даргомыжского.

Перечень объектов ремонта будет дополняться по мере увеличения финансирования на дорожные работы.

Сейчас в завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство крупных дорожных объектов, таких как ул. Котовского, ул. Порт-Артурская, проспект Дзержинского (участок от ул. Трикотажной до ул. Волочаевской), проспект Академика Лаврентьева.

Получено положительное заключение экспертизы на выполнение третьего этапа реконструкции Гусинобродского шоссе. Заключительный этап предусматривает ремонт до границы города. Таким образом, четырехполосная магистраль соединит город с Новосибирской областью.

Проходит экспертизу документация на строительство автомобильной дороги по ул. Кутателадзе и реконструкцию проспекта Дзержинского от ул. Ползунова до городской черты.

Кроме этого, в 2025 году предусмотрен 231 млн рублей на ремонт тротуаров, в том числе 50 млн рублей – на обеспечение безопасных маршрутов к учреждениям образования Новосибирска.

Как подчеркнул в своем докладе Иосиф Кодалаев, основная задача – поддержание нормативного состояния автомобильных дорог, которого удалось добиться за последние годы.

Напомним, в 2024 году Новосибирск успешно завершил программу нацпроекта БКД. Всего в рамках проекта отремонтировано 420 км магистралей, в нормативное состояние приведено почти 84 процента дорог, входящих в состав Новосибирской агломерации.

Всего за 2024 год в Новосибирске было отремонтировано почти 115 километров дорог. Общая площадь ремонта составила более 1,7 миллиона квадратных метров.