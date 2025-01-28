82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 10:52
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 10:52
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
сегодня 10:33
общество

В Новосибирске временно отключены от тепла 67 зданий

Фото: Сиб.фм

Из-за работ на трубопроводе отключены 67 зданий в Новосибирске.

По информации пресс-службы Сибирской генерирующей компании, сегодня, 28 января, с 09:00 по местному времени в Новосибирске ведутся регламентные работы на трубопроводе по адресу улица Комсомольская, из-за чего будут временно отключены 67 объектов.

“Стараемся завершить работы раньше намеченного срока и как можно быстрее вернуть тепло в дома”, — уточнили в пресс-службе СГК.

Напомним, что за 277 млн руб отремонтируют мост в Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в