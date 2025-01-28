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вчера 22:00
общество

В Новосибирске задержана супруга экс-начальника полиции в рамках дела о взятках

Фото: Pexels.com

Следствие утверждает, что сумма взяток составляет почти 70 миллионов рублей.

27 января 2025 года в Новосибирске задержали Юлию Вялкову, супругу бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова.

Владимир Вялков находится под судом по обвинению в получении взяток на сумму почти 70 миллионов рублей от производителей нелегального алкоголя.

Следствие сообщает, что Юлию Вялкову подозревают в пособничестве мужу в совершении данных преступлений. В ближайшее время суд определит меру пресечения для нее.

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Игорь Кириченко
Журналист

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