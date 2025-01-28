В Новосибирской области хотят признать банкротом «Новосибирский завод горно-шахтного оборудования»

Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление о признании несостоятельным ООО «Новосибирский завод горно-шахтного оборудования» (ООО «НЗ ГШО»).

Заявителем выступает индивидуальный предприниматель Нестеров Антон Михайлович, который указывает на наличие долга предприятия в размере более 2,5 млн рублей. Следующее судебное заседание назначено на 24 февраля.

В качестве арбитражного управляющего предложена кандидатура Ивана Колесника, члена Некоммерческого Партнёрства — Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

Ранее, в ноябре 2024 года, Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Антона Нестерова к ООО «НЗ ГШО» о взыскании долга в размере 2,3 млн рублей и 184 тысяч рублей пени. В конце декабря истец заявил о намерении инициировать процедуру банкротства предприятия из-за признаков его несостоятельности.

Это не первое обращение в суд с требованием о признании банкротства ООО «НЗ ГШО». В 2023 году аналогичный иск подавала межрайонная инспекция ФНС № 17, ссылаясь на задолженность в размере более 28,5 млн рублей. Однако в декабре 2024 года производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения.