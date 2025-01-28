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общество

В Новосибирской области стартовала акция «Снежный десант»

Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области началась Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант».

В этом году она проходит в 14-й раз и носит название «Снежный десант РСО. Десант Победы». Участие в акции примут 315 студентов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего создано 15 отрядов, каждый из которых будет работать в закреплённых населённых пунктах. Участники акции проведут встречи с молодёжью, профориентационные мероприятия, лекции о здоровом образе жизни, окажут помощь ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пенсионерам. Также запланированы товарищеские матчи по различным видам спорта.

Акция продлится с 28 января по 8 февраля 2025 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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