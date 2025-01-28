В Новосибирской области страховая компания требует с резидента технопарка 137 млн рублей

Страховая компания «Ингосстрах» подала иск в арбитражный суд Новосибирской области к научно-производственному предприятию «Микропроцессорные технологии».

Согласно данным картотеки арбитражных дел, с организации, которая является резидентом новосибирского Академпарка с 2010 года, требуют 137,2 миллиона рублей. Третьим лицом по делу проходит ОАО «Русал Ачинский глиноземный комбинат».

Причины подачи иска на данный момент не раскрыты. Суд уже принял заявление к производству, а рассмотрение дела назначено на 18 февраля.

Напомним, что предприятие было основано в Новосибирске в 2009 году и занимается производством микропроцессорных устройств релейной защиты, автоматики, управления и диагностики.