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общество

В России и ЕС потребовали запретить известную песню «Сигма-бой»

Фото: скриншот из видео

В понедельник, 27 января, потребовали запретить песню «Сигма-бой» (Sigma Boy), исполненную 11-летней Бэтси (Светланой Чертищевой) и 12-летней Марией Янковской.

Причиной послужил успех трека, который вошел в топ-10 лучших танцевальных песен по версии Billboard, обойдя композицию Кэти Перри. Депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль заявила, что песня представляет собой российскую пропаганду и должна быть запрещена.

Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, идея запретить песню теперь нашла отклик и в России. Известное православное движение «Сорок сороков» подало обращение в Генеральную прокуратуру с требованием внести изменения в федеральный закон о защите информации, чтобы исключить сексуализацию детей. Более того, активисты требуют запретить в России детские конкурсы красоты, дефиле и танцевальные соревнования на пилоне.

На данный момент песня «Сигма-бой» занимает седьмую позицию в чарте Hot Dance/Pop Songs, а ее видеоклип на YouTube уже набрал более 53 миллионов просмотров.

Интересно, что автором композиции является Михаил Чертищев, отец Светланы, который также написал песни для таких популярных мультсериалов, как «Лунтик» и «Барбоскины».

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Игорь Кириченко
Журналист

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