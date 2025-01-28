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общество

В Тогучине открылся офис ВТБ

Фото: пресс служба ПАО ВТБ

Отделение расположено в центре города, в шаговой доступности находятся администрация города, почта, районная больница.

«Открытие офиса в Тогучине стало долгожданным событием. Мы видим, что несмотря на активное развитие цифровых сервисов, людям важно живое общение с представителями банка. На тогучинских предприятиях работает более тысячи наших зарплатных клиентов. Мы уверены, что эта точка обслуживания будет востребована у жителей города, а финансовые услуги станут еще более доступными. В декабре открылись отделения ВТБ в Черепаново и Болотном. В планах текущего года – открытие ряда новых офисов в Новосибирске и области, также мы продолжим модернизацию действующих отделений», — отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

#ВТБ
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Александр Борисов
журналист

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