В Тюменской области родился ребенок с неизвестным полом

Один ребенок с неизвестным полом родился в Тюменской области в 2024 году.

По данным регионального департамента здравоохранения, в Тюменской области в 2024 году зафиксирован случай рождения ребенка с неопределенным полом. Также было зарегистрировано рождение четырех детей с аномалиями половых хромосом. Об этом пишет «МегаТюмени».

Проблемы с половой идентификацией и аномалии строения половых органов, такие как смещение отверстия мочеиспускательного канала, случались и в других годах.

Специалисты объясняют, что данное нарушение может быть связано с приемом женщинами гормональных препаратов или с употреблением мяса животных, выращенных с использованием гормонов.

Напомним, что в Тюменской области родилась девочка по имени Береза