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культура

Выставку Эрмитажа в Новосибирске посетило более 36,8 тысяч человек

Фото: Новосибирский художественный музей – НГХМ

Выставку Эрмитажа, которая работала в Новосибирском государственном художественном музее в течение 4 месяцев, посетило более 36,8 тыс. человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея, рекордное количество гостей приехало из муниципальных районов Новосибирской области.

На выставке были представлены скульптурные, графические и живописные произведения, атрибуты для траурных и коронационных церемоний, походная мебель, костюмы наездников и конская упряжь.

Также посетители могли увидеть личные вещи правителей и редкие изображения императоров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителей Новосибирской области вновь приглашают в сообщество коллекционеров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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