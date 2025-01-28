Заключенному дали срок за участие в запрещенном движении «АУЕ»* в Новосибирске

За участие в запрещенном движение заключенному новосибирцу дали срок.

По данным пресс-службы управления ФСБ России по Новосибирской области, в регионе вынесли приговор местному жителю за попытку организовать в исправительной колонии ячейку движения «Арестантское уголовное единство»*.

Следствие уточнило, что мужчина отбывал наказание за кражу в ИК-15, где пытался организовать ячейку запрещенного движения в целях вымогательства денег у других заключенных. В результате в отношении него завели дело по статье «организация деятельности запрещенной экстремистской организации».

Оперативные действия по пресечению деятельности заключенного были проведены сотрудниками региональных управлений ФСБ и ГУ ФСИН.

*17 августа 2020 года решением Верховного Суда России по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации движение АУЕ было признано экстремистской организацией