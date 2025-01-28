Жителей Новосибирской области ожидает сильная магнитная буря

Во вторник, 28 января 2025 года, Солнце будет проявлять умеренную активность.

Ожидаются геомагнитные бури, однако они будут слабыми. Об этом пишет издание МК в Новосибирске.

Вспышечная солнечная активность будет варьироваться от очень низкой до низкой, с возможностью возникновения вспышек класса М. В это время могут возникать головные боли и недомогания. Также ожидаются полярные сияния в высоких слоях атмосферы.

Астрономы предупреждают, что в ближайшие дни Солнце может усилить свою активность, и вероятность сильной магнитной бури сохраняется.

Медики рекомендуют метеозависимым людям в период магнитных бурь пить больше воды, ограничить потребление алкоголя и соли, избегать стрессовых ситуаций и продолжать прием назначенных лекарств. В случае ухудшения состояния следует обратиться за медицинской помощью.