Жителя Новосибирска оштрафовали на 32 тыс руб за запуск незарегистрированного БПЛА

За запуск БПЛА новосибирца оштрафовали на 32 000 рублей.

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в области использования воздушного пространства и выявила нарушение со стороны местного жителя, который осенью прошлого года использовал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и разрешений.

В результате прокуратура установила, что запуск был произведен вблизи аэродромов Новосибирск Толмачево, Ельцовка и Гвардейский, что также является нарушением, из-за чего новосибирцу назначили штраф в размере 32 000 рублей.