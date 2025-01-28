82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 10:53
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 10:53
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
сегодня 08:38
общество

Жителя Новосибирска оштрафовали на 32 тыс руб за запуск незарегистрированного БПЛА

Фото: freepik

За запуск БПЛА новосибирца оштрафовали на 32 000 рублей.

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в области использования воздушного пространства и выявила нарушение со стороны местного жителя, который осенью прошлого года использовал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и разрешений.

В результате прокуратура установила, что запуск был произведен вблизи аэродромов Новосибирск Толмачево, Ельцовка и Гвардейский, что также является нарушением, из-за чего новосибирцу назначили штраф в размере 32 000 рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в