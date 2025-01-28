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общество

Жителя Новосибирской области осудили за попытку взлома сайта правительства

Фото: freepik.com

Бердский районный суд Новосибирской области вынес приговор Ивану Баркову по делу о попытке взлома сайта федерального правительства.

По информации пресс-службы управления Судебного департамента, инцидент произошел 13 апреля 2023 года, когда Барков попытался провести компьютерную атаку на сайт government.ru. Однако его действия были пресечены автоматизированными средствами защиты.

Барков не признал свою вину и отказался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Суд признал его виновным в покушении на использование программ, предназначенных для нейтрализации защиты компьютерной информации. Он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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