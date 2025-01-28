Жителям Новосибирска рассказали о приметах в Павлов день 28 января

28 января православные верующие вспоминают преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха-отшельника.

Он родился в Египте в богатой семье, но в молодости выбрал путь аскетизма. Во время гонений на христиан он ушел в пустыню, где поселился в пещере, проводя там 91 год, питаясь финиками, водой и хлебом. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Он молился, постился и размышлял о Боге. Накануне своей смерти к нему пришел святой Антоний Великий, который похоронил его после кончины, согласно преданию, при помощи львов.

Память о Павле Фивейском отмечается 28 января, который в народе называют Павловым днем. Этот день ассоциируется с увеличением продолжительности дня и уменьшением ночи.

Также традиционно считалось, что если морозные узоры на окнах напоминают колосья, то ожидается хороший урожай, а щебетание снегирей предсказывает изменение погоды.