В Новосибирской области открыта вторая ледовая переправа

В Новосибирской области принята в эксплуатацию вторая ледовая переправа.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Переправа соединяет населённые пункты Спирино и Чингис и работает с 9:00 до 18:00.

На участке длиной 1,8 км имеются две полосы для движения автомобилей. Толщина льда варьируется от 40 до 60 см, что позволяет пропускать технику массой до 10 тонн.

Безопасность на переправе контролируют дежурные спасатели. Переправа сократит путь до районного центра на 250 километров для жителей шести населённых пунктов.

Первая ледовая переправа «Ордынское-Нижнекаменка» в Ордынском районе была открыта 29 декабря 2024 года.