82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 января, 15:38
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.96 | eur 101.5
82.76% -1.2
сегодня
29 января, 15:38
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 97.96 | eur 101.5
сегодня 12:55
общество

Более одного миллиона кубометров снега вывезено в Новосибирске с начала снегопадов

Фото: мэрия Новосибирск

За прошедшие сутки вывезли свыше 19 тысяч.

С начала снегопадов из Новосибирска вывезли свыше миллиона кубометров снега, а за последние 24 часа вывезено более 19 тысяч. Сегодня, 29 января, на первую смену выходит 229 единиц техники. Уборка проводится на улицах Владимировской, Нарымской, Дуси Ковальчук, Мира, Первомайской, Вересаева, Героев Революции, Кропоткина, Свечникова, Объединения, Лазурной, Тружеников, Васильковой, на проспектах Академика Коптюга и Дзержинского, дороге к ледовой арене, на Красном проспекте и в ЖК «Матрешкин двор».

Ранее Сиб.фм писал о том, что аномальные морозы до –45 градусов ударят в феврале в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в