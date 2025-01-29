Более одного миллиона кубометров снега вывезено в Новосибирске с начала снегопадов

За прошедшие сутки вывезли свыше 19 тысяч.

С начала снегопадов из Новосибирска вывезли свыше миллиона кубометров снега, а за последние 24 часа вывезено более 19 тысяч. Сегодня, 29 января, на первую смену выходит 229 единиц техники. Уборка проводится на улицах Владимировской, Нарымской, Дуси Ковальчук, Мира, Первомайской, Вересаева, Героев Революции, Кропоткина, Свечникова, Объединения, Лазурной, Тружеников, Васильковой, на проспектах Академика Коптюга и Дзержинского, дороге к ледовой арене, на Красном проспекте и в ЖК «Матрешкин двор».

Ранее Сиб.фм писал о том, что аномальные морозы до –45 градусов ударят в феврале в Новосибирской области.