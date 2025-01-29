Десять лет строгого режима получил мигрант, убивший и расчленивший тело знакомого в Новосибирске

Инцидент произошел 19 сентября прошлого года в Ленинском районе.

Уроженец Узбекистана получил десять лет строгого режима за убийство и расчленение знакомого в Новосибирске. По информации следствия и суда, обвиняемый в ночь на 19 сентября 2024 г. распивал алкоголь с соотечественником в Ленинском районе Новосибирска. В процессе возник конфликт по незначительному поводу. Вскоре осужденный схватил табурет и нанес множество ударов по жизненно важным органам гостя. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело 44-летнего потерпевшего и перенес его части в пакеты, намереваясь избавиться от них у водоема в безлюдной местности того же района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске допросили таксиста, который последний видел пропавшего перед Новым годом вахтовика.