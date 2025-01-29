Гора самоцветов в Новосибирске? Делимся локацией

С 21 по 24 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет выставка-продажа «Ювелирная Сибирь-2025». Гостей ждут более 80 000 украшений по оптовым ценам, а также розыгрыш драгоценностей, где главный приз – серьги с якутскими бриллиантами! Вход на мероприятие бесплатный, поэтому каждый сможет совершить приятные покупки и испытать удачу.

Ювелирная Сибирь – это возможность порадовать себя и близких в канун 8 марта и 23 февраля! Подарок найдут даже самые взыскательные, ведь в павильоне будет представлено множество видов изделий: от изящных украшений до столового серебра и сувенирного оружия. Посоветовавшись с экспертами, вы сможете приобрести уникальные изделия от мировых дизайнеров из последних коллекций.

На Ювелирной Сибири познакомитесь с ювелирной культурой сразу несколько городов и стран, ведь более 100 компаний из России, Казахстана, Армении и Монголии продемонстрируют свою продукцию. Посетив выставку, можно сэкономить и время на поиск сокровищ, и деньги на их покупку: товары будут выставляться по оптовым ценам, со скидками и акциями.

Высокое ювелирное искусство вы найдете на стендах Галереи «Частная коллекция», «Сорока», «Stile Italiano». У них представлены редкие и эксклюзивные украшения лучших ювелирных домов России, Италии и США, а также культовых брендов ювелирной моды. Прикоснитесь к высокому искусству, посмотрев, примерив и приобретя кристаллы Swarovski, украшения от Andrea Marazzini, Alcozer&J, Extasia, Michael Michaud и прочее.

Конечно, лучшие друзья девушек, бриллианты, будут представлены на стендах якутских брендов: Clarity, Seven Diamonds, Киэргэ, Саха Алаас, Саха Алмаз, Саха Таас и других. Якутские компании уникальны тем, что привозят не только классические коллекции, подходящие каждому, но и этнические украшения.

Если вы любители бессмертной классики, обратите внимание на стенды «Хризолита», с камнями в золотой и серебряной оправах, «Красной Пресни», с широким ассортиментом серебряных колец, подвесок и серег в различных покрытиях с разноцветными вставками, золото и каучук от ATOLL, базовые коллекции от PLATINA, Орто.

А если хотите, чтобы в вашей коллекции появилось что-то по-настоящему неповторимое, загляните на стенды «FilLart» с изделиями в древней технике горячей эмали, компании «Давид», изготавливающей кольца в израильском стиле и Сан Стоун, привозящей янтарь в современной стилизации от олд-мани до гранжа.

Часы – самый базовый аксессуар как для мужчин, так и для женщин любого статуса и возраста. На Ювелирной Сибири рекомендуем обратить внимание на такие бренды, как «18 карат» и «Русское время» — настолько богата и разнообразна их экспозиция, что удовлетворение найдет каждый.

В 2025 году на выставке появятся бренды, представляющие исключительно православные коллекции: компании «Елизавета» и «Иордань». Их мастера создают современные, каноничные церковные украшения. Они выработали созвучный православию художественный стиль, сочетающий современные тенденции и религиозные мотивы.

Ассортимент широк, поэтому байеры на выставке «Ювелирная Сибирь» смогут наладить деловые контакты, найти новых поставщиков в СФО и заполнить витрины перед праздниками. То, что 21-24 февраля будет на стендах в Новосибирском Экспоцентре, через пару месяцев окажется в топовых магазинах.

Отдельный подарок для гостей – традиционный розыгрыш драгоценностей. У каждого посетителя есть шанс получить главный приз – серьги из белого золота ручной работы с 12 якутскими бриллиантами стоимостью 211 000 рублей от компании «Кастинг Хаус»! Победителей объявят среди посетителей 23 февраля 2025 года в 15:00 по НСК на сцене в выставочном павильоне Новосибирского Экспоцентра.

Чтобы войти в пещеру с сокровищами, не нужны волшебные слова, достаточно прийти на «Ювелирную Сибирь–2025». Узнать условия розыгрыша и зарегистрироваться для посещения выставки можно на сайте.

Организатор: ООО «ЭкспоИвентс»

8 (383) 304-81-55

info@siberia-jewelry.ru

https://vk.com/siberiajewelry

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