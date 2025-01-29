Хирурги Новосибирска прооперировали мальчика после травмы на «ватрушке»

Хирурги Новосибирского института травматологии и ортопедии успешно провели операцию мальчику, получившему травму позвоночника при катании с горы на тюбинге.

Мальчик не смог затормозить и врезался в дерево. В результате обследования были выявлены повреждения позвоночника.

Специалисты Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна провели операцию, установив металлическую конструкцию для фиксации позвонков. Это вмешательство позволило устранить смещение косточки, компрессию спинного мозга и стабилизировать поврежденный сегмент.

В дальнейшем металлическая конструкция будет удалена. В настоящее время мальчику предстоит длительное лечение и реабилитация.