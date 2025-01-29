Мать из Новосибирска лечит своего ребенка холодной водой

Семья Калининых из Новосибирска занимается закаливанием холодной водой уже четыре года.

Мама Ксения и её младший сын Миша начали обливать себя холодной водой, когда Мише было семь месяцев. Старший сын Илья, по инициативе отца Николая, закаляется уже пять лет. Об этом пишет Горсайт.

Идея закаливания пришла от бабушки мальчиков, которая ежедневно практикует этот метод. Ксения вспомнила о закаливании, когда у её младшего сына Миши возникли проблемы со здоровьем. После болезни, когда Миша часто страдал от стенозов, бабушка посоветовала попробовать обливание холодной водой.

Сначала педиатр не разрешал закалять младшего сына, но когда старшему сыну исполнилось три с половиной года, закаливание стало частью их игры. Летом семья практиковала обливания на даче, а вернувшись в город, продолжила эту традицию.

Сейчас вся семья участвует в процессе закаливания. Ксения рассказала, что зимой это легче всего, так как в мороз не ощущается холода. Врачи напоминают, что начинать закаливание следует с тёплой воды, постепенно переходя к прохладной и холодной.