На 30% выросло количество штрафов за непристегнутый ремень в Новосибирской области

В регионе на 30% увеличилось количество штрафов за непристегнутый ремень безопасности.

В 2024 году в Новосибирской области за нарушение правил использования ремня безопасности было вынесено 624,7 тысячи штрафов, что на 29,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Уточняется, что с 1 января 2025 года размер штрафа за непристегнутый ремень составляет 1 500 рублей.

По данным ГКУ НСО ЦОДД, использование ремня безопасности снижает риск смертельных исходов в ДТП почти в два раза для водителей и пассажиров передних сидений, а также на 25% для пассажиров задних сидений. В случае мелких аварий пристегнутый ремень также помогает избежать серьезных травм.

Напомним, что территориальный коэффициент по ОСАГО снижен в Новосибирске