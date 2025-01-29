Народные приметы 29 января: что можно и нельзя делать

29 января в народе отмечают Петров день, который также известен как Петр-полукорм.

Этот день связан с покровительством апостола Петра над домашними животными, и верили, что за жестокое обращение с ними он может наказать. В этот день соблюдали несколько традиций и обычаев.

На Руси 29 января было принято проверять запасы корма для скота и точно рассчитывать, сколько его хватит до весны. В этот день также приводили в порядок погреба с запасами, а хлеб бережно хранили, избегая выбрасывания недоеденного или стряхивания крошек на пол.

Кроме того, 29 января, как правило, был одним из самых холодных дней зимы. Из-за сильных морозов наши предки избегали долгих путешествий, особенно через лес, чтобы не попасть в беду от холода.

Особое внимание уделяли и погодным приметам. Так, ветер с северной стороны предвещал мороз, а морозный день обещал жаркое лето. Снег в этот день считался хорошим знаком для удачной рыбалки, а метель предсказывала дождливое лето. Если же крот вылезал из своей норы, это было знаком того, что май будет холодным.