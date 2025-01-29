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общество

Новосибирские синоптики рассказали о погоде в регионе

Фото: Сиб.фм

В ночь на 30 января температура в Новосибирской области опустится до -22 градусов, а в Новосибирске она будет колебаться от -17 до -19 градусов.

Днём температура немного повысится и составит от -12 до -14 градусов. Об этом пишет «Весь Искитим».

Как сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС, ночью 30 января осадков не ожидается, а днём возможен небольшой снег. 31 января температура ночью опустится до -20 – -22 градусов, а днём составит от -17 до -19 градусов.

В ночные часы также возможен небольшой снег, а днём осадки не прогнозируются.

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Игорь Кириченко
Журналист

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