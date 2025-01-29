82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 января, 11:41
пробки
4/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 97.96 | eur 101.5
82.76% -1.2
сегодня
29 января, 11:41
пробки
4/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 97.96 | eur 101.5
сегодня 09:55
общество

Новосибирские волонтеры отряда Лиза Алерт просят автомобилистов пересмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы спасти жизнь

Фото: Лиза Алерт Новосибирск

Это важно для поисков 54-летнего жителя Колывани.

В Колывани Новосибирской области продолжается поиск 54-летнего Андрея Копытина, который исчез 26 января. Волонтеры Лиза Алерт обращаются с просьбами к жителям Колыванского района и владельцам автомобилей с просьбой пересмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти Андрея Алексеевича. Местные жители активно участвуют в поисках, применяя необходимое оборудование и транспорт.

«Весь вечер и всю ночь мы искали Андрея Алексеевича. Сотни неравнодушных односельчан пришли на помощь. Применялась вездеходная техника. Однако несмотря на все наши усилия Андрей Алексеевич все еще не найден», — отмечают волонтеры.

Ранее Сиб.фм писал о том, что аномальные морозы до –45 градусов ударят в феврале в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в