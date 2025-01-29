Новосибирские волонтеры отряда Лиза Алерт просят автомобилистов пересмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы спасти жизнь

Это важно для поисков 54-летнего жителя Колывани.

В Колывани Новосибирской области продолжается поиск 54-летнего Андрея Копытина, который исчез 26 января. Волонтеры Лиза Алерт обращаются с просьбами к жителям Колыванского района и владельцам автомобилей с просьбой пересмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти Андрея Алексеевича. Местные жители активно участвуют в поисках, применяя необходимое оборудование и транспорт.

«Весь вечер и всю ночь мы искали Андрея Алексеевича. Сотни неравнодушных односельчан пришли на помощь. Применялась вездеходная техника. Однако несмотря на все наши усилия Андрей Алексеевич все еще не найден», — отмечают волонтеры.

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