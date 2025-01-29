Новосибирскому депутату Украинцеву снова продлили срок в СИЗО

В Новосибирске суд в четвёртый раз продлил срок содержания под стражей депутата горсовета Игоря Украинцева.

Согласно решению, парламентарий пробудет в СИЗО до 29 марта 2025 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Адвокат Иван Рассолов сообщил, что защита Украинцева считает продление ареста незаконным и подала апелляционную жалобу на решение суда.

Напомним, что Игорь Украинцев был задержан в конце мая 2024 года по обвинению в вымогательстве более 3,5 млн рублей у руководителя строительной компании.

С 31 мая 2024 года он находится в СИЗО. Защита парламентария несколько раз пыталась добиться избрания более мягкой меры пресечения, но безуспешно.