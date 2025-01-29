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общество

Особую экономическую зону создадут в Новосибирской области

Фото: freepik

Новосибирск может получить статус особой экономической зоны с налоговыми льготами. Минэкономразвития РФ рассматривает этот вопрос, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул значительный потенциал региона, который обладает развитыми логистическими возможностями благодаря крупнейшему узловому аэропорту и успехам в промышленном производстве.

В рамках программы «Академгородок 2.0», разработанной по поручению президента, и интереса крупных российских компаний к Центру коллективного пользования СКИФ, регион продолжает привлекать инвестиции. Особый налоговый режим ОЭЗ станет еще одним стимулом для развития экономики.

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Валерия Митрохина
Журналист

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