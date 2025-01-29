Под Новосибирском суд обязал районную больницу устранить санитарные нарушения

Во время служебной проверки в лечебном учреждении специалисты обнаружили нарушения санитарного законодательства.

Доволенский районный суд обязал Здвинскую центральную районную больницу Новосибирской области устранить нарушения санитарного законодательства.

В ходе служебной проверки были выявлены нарушения, которые, по мнению специалистов, могут угрожать здоровью потребителей и способствовать распространению инфекций.

Суд постановил, что ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» должно установить вентиляцию на пищеблоке, обновить отделку помещений для безопасной дезинфекции, отремонтировать пол в палатах дневного стационара и провести водоснабжение в процедурные и приемные кабинеты.