Пьяный водитель «Мерседеса» сбил двух девочек в Кировском районе Новосибирска

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Предварительно установлено, что 29 января около 8:50 у дома №12 по улице Вертковская водитель 1988 года рождения, находясь за рулем «Мерседеса», не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, выехав на тротуар.

В результате ДТП пострадали две девочки 2010 года рождения, которые были доставлены в больницу. У водителя «Мерседеса» были признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от медицинского освидетельствования. Проводится проверка.

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