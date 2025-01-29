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общество

Пьяный водитель «Мерседеса» сбил двух девочек в Кировском районе Новосибирска

Фото: соцсети

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Предварительно установлено, что 29 января около 8:50 у дома №12 по улице Вертковская водитель 1988 года рождения, находясь за рулем «Мерседеса», не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, выехав на тротуар.

В результате ДТП пострадали две девочки 2010 года рождения, которые были доставлены в больницу. У водителя «Мерседеса» были признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от медицинского освидетельствования. Проводится проверка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что аномальные морозы до –45 градусов ударят в феврале в Новосибирской области.

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Дарья Лапина
Журналист

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