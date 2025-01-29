Руководитель скинхедов осужден за призывы к терактам в военкоматах Новосибирска

2,7 лет заключения получил осужденный.

Евгений Бреславский — закоренелый преступник и глава скинхедовского движения «Новосибирск скинхед юнити». Первое заключение он получил в 2017 году за наркоторговлю, когда Советский районный суд отправил его в колонию строгого режима ИК-18. Находясь там, Бреславский не остановился и продолжил распространять нацистскую идеологию среди осужденных.

«Среди заключенных демонстрировал татуировки с нацистской символикой и атрибутикой. Также Е. Бреславский агитировал осужденных после освобождения совершать вооруженные атаки на военные комиссариаты и устраивать взрывы на воинских мемориалах в Новосибирске», — сообщила представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Деятельность Бреславского была пресечена сотрудниками ФСБ и ГУФСИН в 2023 году. Против него возбудили два новых уголовных дела за нацистскую пропаганду и призывы к террористическим актам. В феврале 2024 года Октябрьский районный суд приговорил его к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы за нацистскую пропаганду.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске допросили таксиста, который последний видел пропавшего перед Новым годом вахтовика.