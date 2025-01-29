Собчак считает, что модель Playboy Перминову из Новосибирска ждет судебная битва с бывшим мужем миллиардером Лебедевым

Модель отдыхает в Париже, пока миллиардер заботится о наследниках.

Модель Елена Перминова в прошлом году рассталась с олигархом Александром Лебедевым. Она, как многодетная мать, утверждала, что они расстались мирно. «Только теплота и благодарность за всё. Теперь каждый из нас идет своим путем», — так сказала она о расставании. Однако Ксения Собчак недавно заявила о предстоящих судебных разбирательствах модели с олигархом.

Перминова родила от Лебедева, бывшего совладельца Национальной резервной корпорации, четверых детей: Никиту, Егора, Арину и Александра. Несмотря на 19-летние отношения, ей не удалось стать официальной супругой Лебедева, хотя в 2020 году она демонстрировала в Сети обручальное кольцо, и свадьба так и не состоялась. Она утверждала, что отсутствие штампа в паспорте не влияет на их семейное счастье.

«Если любви нет, штампы её не удержат. Это касается как мужчин, так и женщин. Если бы штамп был гарантией любви и верности, у нас не было бы разводов вовсе», — говорила Елена.

Ксения Собчак обратила внимание, что в последнее время в СМИ больше появилось публикаций о Лебедеве как образцовом отце. Пока Перминова развлекается на модных показах в Париже, он показывает семейную идиллию с детьми.

«Теперь появляются посты о том, какой Лебедев хороший отец. Обратите внимание на сеточку. Судя по всему, Елене не удастся избежать тяжелого суда... А жаль», — отметила Собчак.

Елена Перминова начала отношения с Лебедевым в 2004 году, когда ей было 17 лет, в период следствия по уголовному делу о сбыте наркотиков. Олигарх помог смягчить приговор, и Елену приговорили к шести годам условно. Через два года после знакомства с миллиардером она появилась на обложке Playboy.