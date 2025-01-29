В Новосибирске 26-летняя девушка продает девственность за 2,9 тысячи долларов

В Новосибирске появилось объявление о продаже невинности.

В Новосибирске на одном из сайтов появилось объявление о продаже девственности 26-летней девушкой под никнеймом Anna. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В целях знакомства девушка указала, что ищет либо «отношения по расчету», либо «постоянные отношение». За свою невинность девушка просит 2,9 тысяч долларов.

В своей анкете Anna пишет, что не курит, любит литературу, утренние пробежки и йогу.

«Разговор, в ходе которого каждый из нас поймет, возможно ли продолжение. Не так важно где, пусть это будет место, где нам просто не помешают», — пишет девушка.

Ранее, в декабре, студентка из новосибирского Академгородка продавала девственность за 805 долларов.