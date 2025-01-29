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Авто проиcшествия

В Новосибирске автосалон продал клиенту угнанный пикап Ram 1500

Фото: freepik

Угнанный в Канаде пикап Ram 1500 продали в Новосибирске.

В новосибирском автосалоне житель Иркутска приобрел пикап Ram 1500, но при оформлении узнал, что автомобиль числится в розыске. Мужчина заплатил большую сумму, но остался без денег и машины. В результате он подал иск в арбитражный суд Новосибирской области.

Выяснилось, что пикап был угнан в Канаде в феврале 2023 года, а в Россию попал через юридическое лицо и был продан в автосалоне. В марте того же года он был арестован по запросу Интерпола.

Суд признал автосалон виновным и обязал выплатить 11,4 млн рублей покупателю, однако решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, что в Новосибирской области фура столкнулась с легковым автомобилем

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Валерия Митрохина
Журналист

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