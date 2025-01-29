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общество

В Новосибирске допросили таксиста, который последний видел пропавшего перед Новым годом вахтовика

Фото: соцсети Максима

В Новосибирске продолжаются поиски 37-летнего Максима Палея — вахтовика, который загадочно пропал 28 декабря. Мужчина возвращался домой после работы в Алтайском крае и с того момента не выходил на связь. Последний раз его видели в такси на улице Иванова в Советском районе Новосибирска.

Как рассказала Сиб.фм жена мужчины Кристина, на момент исчезновения у Максима не было никаких проблем или конфликтов.

«Ничего такого не было. Камеры только те что мы нашли, на них видно, как муж вышел на торце Иванова, 35а из такси и всё», — рассказала женщина.

По словам Кристины, таксиста, который доставил Максима в указанное место, допросили в полиции.

«Таксист сказал, что муж вышел из машины и всё. Ни с кем не разговаривал по телефону», — добавила Кристина.

На камерах видеонаблюдения зафиксирован только выход Максима из такси, больше никаких следов или действий, которые могли бы пролить свет на его дальнейшее местоположение, не видно.

Фото В Новосибирске допросили таксиста, который последний видел пропавшего перед Новым годом вахтовика 2

Фото: предоставлено Кристиной

Кристина также добавила, что у неё нет версии того, что могло произойти с её мужем. Она подала заявление в полицию 31 декабря. В соцсети Максим Палей последний раз заходил 28 декабря 2024 года.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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